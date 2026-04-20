Controlli tra negozi e veicoli su strada | forze dell' ordine in azione nel territorio comunale

Da brindisireport.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì sera, nel territorio di San Pietro Vernotico, le forze dell'ordine hanno eseguito controlli straordinari su negozi e veicoli in strada. L’operazione è stata pianificata durante una riunione tecnica di coordinamento, alla quale hanno partecipato i vertici provinciali e il prefetto. Le verifiche hanno coinvolto diversi punti del territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica.

SAN PIETRO VERNOTICO - Controlli straordinari nel territorio di San Pietro Vernotico. È quanto accaduto venerdì sera, 17 aprile, secondo quanto concordato nel corso di una riunione tecnica di coordinamento presieduta dal prefetto di Brindisi e alla quale hanno partecipato i vertici provinciali.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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