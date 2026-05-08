Contro il Parma per credere alla Champions | la Roma ha ripreso fiducia

La corsa alla qualificazione in Champions League si fa più aperta, con la squadra giallorossa che ha ripreso fiducia dopo le ultime partite. Attualmente, la Juventus è a 65 punti mentre il Milan, in difficoltà, raggiunge i 67. La squadra romana mantiene le speranze di qualificarsi, anche se la situazione resta ancora incerta e nulla è stato definito.

Ancora nulla è deciso. Con la Juventus a quota 65 punti e un Milan in crisi a 67, la Roma può credere fortemente in un posto in Champions League. Basterebbe un passo falso di una delle due concorrenti per ridare ai tifosi giallorossi quella gioia che non assaporano da troppo tempo ormai. Certo è che prima di guardare le altre, la compagine allenata da Gian Piero Gasperini dovrà pensare ai propri risultati. La Roma, infatti, non ha un calendario così semplice. I giallorossi questo fine settimana giocheranno a Parma, squadra ostica che è riuscita a fermare anche il Napoli con un solido 1-1, per poi passare al derby contro la Lazio e infine la trasferta con l’Hellas Verona.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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