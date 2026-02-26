Pistocchi | Il Milan contro il Parma ha fatto una partita mediocre Per la Champions…

Durante un intervento radiofonico, il giornalista ha commentato la prestazione del Milan nella recente sfida contro il Parma, definendola mediocre. Ha anche aggiunto alcune considerazioni sul percorso che la squadra potrebbe intraprendere per qualificarsi in Champions League, senza entrare nel dettaglio delle strategie o delle valutazioni tecniche.

Maurizio Pistocchi, giornalista sportivo, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Tutto Napoli su Milan-Parma. In particolare, il giornalista ha voluto analizzare la prestazione fornita dai rossoneri, per poi postarsi a parlare della lotta alla Champions League. Ecco, di seguito, le sue parole: "Il Milan contro il Parma ha fatto una partita mediocre: gioca bene negli spazi e in contropiede, ma fatica contro le difese chiuse. È un calcio da provinciale. La Juventus è in difficoltà: senza Bremer non può permettersi la difesa alta e davanti fatica a segnare, nonostante i tanti tiri in porta. In crescita vedo Atalanta e Roma, che stanno bene fisicamente e hanno una serie positiva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

