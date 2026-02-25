La polizia incontra gli studenti dell’istituto tecnico-economico S Antonio di Adrano

Ha fatto tappa ad Adrano, tra gli alunni dell’istituto tecnico-economico “S. Antonio” la campagna di sensibilizzazione “PretenDiamo Legalità”, promossa dalla polizia per rendere sempre più consapevoli gli studenti dell’importanza della loro collaborazione per assicurare il rispetto delle regole che stanno alla base della convivenza civile. L’incontro è stato curato dai poliziotti del commissariato locale e si è svolto nella sede istituzionale di Palazzo Bianchi, in una sala intitolata alla memoria dell’agente Emanuela Loi, medaglia d’oro al valore, vittima della strage di via D’Amelio. Dopo i saluti della dirigente dell’istituto “S. Antonio”, prof.ssa Giovanna Nicolosi, e della coordinatrice delle attività didattiche, prof.ssa Serena Stagnitta, gli studenti delle diverse classi sono stati coinvolti su temi connessi alla legalità, alla cittadinanza attiva e alla sicurezza dei cittadini, con un focus particolare sull’app “YouPol”, lo strumento di prossimità digitale pensato dalla polizia per consentire una rapida ed efficace interazione dei cittadini per segnalare, episodi di illegalità diffusa di cui si è direttamente o indirettamente a conoscenza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Lotta alla droga: la Polizia incontra gli studenti dell'istituto economico Valturio

