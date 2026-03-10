Il centravanti serbo è stato inserito tra i convocati della Juventus per la partita contro l’Udinese. La sua presenza tra i giocatori chiamati in causa rappresenta un passo importante dopo un periodo di assenza. La formazione bianconera si prepara a schierarlo in campo, con attenzione alle sue condizioni fisiche e alle strategie di formazione. La sfida si avvicina e il giocatore è pronto a tornare in azione.

Vlahovic Juve, pronto il rientro tra i convocati del centravanti serbo per il match di Udine. Cosa filtra dalla Continassa sulle sue condizioni fisiche. La Juve riprende domani la preparazione alla Continassa dopo due giorni di riposo concessi da Luciano Spalletti. La vittoria sui toscani ha portato la squadra a un solo punto dalla zona Champions. Mentre Edon Zhegrova ha già lavorato in palestra, l’attesa è per Dusan Vlahovic. CONTINASSA JUVE LIVE L’attaccante serbo è pronto al rientro insieme a Arkadiusz Milik. In vista di Udine, resta il nodo punta. Jonathan David cerca il riscatto dopo una prova opaca, insidiato da Lois Openda, che ha trovato pochissimo spazio ultimamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, pronto il suo rientro tra i convocati per il match di Udine. Cosa filtra dalla Continassa

