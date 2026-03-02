Conti pubblici rischia di slittare stop procedura Ue su deficit Italia

Un possibile rinvio di un anno per l’uscita dell’Italia dalla procedura europea sul deficit eccessivo è stato segnalato. La notizia riguarda i conti pubblici italiani e la procedura avviata dall’Unione Europea. La decisione potrebbe influenzare i piani di bilancio del paese, con un possibile ritardo nel superamento delle soglie stabilite dall’UE. La questione è al centro di discussioni tra le autorità italiane e comunitarie.

Ricerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.0, a Roma arrivano le Metaversiadi: 15 minuti per entrare nel futuro Sanità 4.0, un algoritmo di deep learning individua anomalie cerebrali nei feti Crisi Iran, Manfredi: Napoletani a Dubai, tutti al sicuro. Situazione sotto controllo Amministrative, Fico a Salerno per l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar: Campo largo? Segreterie al lavoro Roma, 2 mar. (askanews) – Rischia di slittare di un anno l’anelata uscita dell’Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo. Anche se non è ancora detta l’ultima parola. Oggi l’Istat ha pubblicato i dati preliminari sui conti pubblici 2025 della Penisola. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Deficit al 3,1%, l’Italia resta sotto osservazione Ue. A rischio l'uscita dalla procedura di infrazione UeLa crescita c’è e i conti migliorano, ma i dati preliminari Istat evidenziano che per ora non si uscirà dalla procedura di infrazione per disavanzo... La sfida post manovra è il deficit. Obiettivo: stop alla procedura UeRoma, 2 gennaio 2026 – La manovra da circa 22 miliardi di euro per il 2026, varata l’altro giorno dal Parlamento, nasce, nei numeri e nei contenuti,... Una selezione di notizie su Conti pubblici. Temi più discussi: Gli investimenti contro il rischio idrogeologico sono lo 0,05% del Pil e solo il 46% degli importi riguarda opere finite; Dazi bocciati: per gli Usa un rischio da 133 miliardi di dollari; La rassegna delle sentenze in sanità settimana dal 23 al 27 febbraio; Russia, così l’economia è sotto pressione tra spese militari e crisi finanziaria. Conti pubblici, l’uscita dell’Italia dalla procedura Ue per deficit eccessivo rischia di slittareRoma, 2 mar. (askanews) – Rischia di slittare di un anno l’anelata uscita dell’Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo. Anche se non è ancora detta l’ultima parola. Oggi l’Istat ha pubbli ... askanews.it Il plauso di Mattarella alla Corte dei conti: Ruolo fondamentaleSotto accusa finisce anche lo scudo erariale che fino alla fine dell’anno scorso ha limitato la responsabilità dei dipendenti pubblici ai soli casi di dolo, escludendo la colpa grave. La Corte mette a ... repubblica.it Conti pubblici, l’ #Istat: nel 2025 il rapporto deficit- #Pil cala al 3,1% x.com Conti pubblici, l’Istat: nel 2025 il rapporto deficit-Pil cala al 3,1% - facebook.com facebook