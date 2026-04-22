Conti pubblici nel 2025 deficit al 3,1% | Italia resta in procedura Ue

Nel 2025, il deficit delle amministrazioni pubbliche si attesta al 3,1% del PIL, pari a circa 69 miliardi di euro. Rispetto all’anno precedente, il valore è diminuito di circa 4,4 miliardi. Questa cifra mantiene l’Italia all’interno della soglia stabilita dall’Unione Europea, mantenendo così la procedura di infrazione aperta. I dati evidenziano un miglioramento rispetto all’anno precedente, ma il paese resta sotto osservazione per il rispetto dei parametri di bilancio comunitari.

(Adnkronos) – Nel 2025 l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche (-69.381 milioni di euro) è stato pari al 3,1% del pil, in diminuzione di 4,4 miliardi rispetto al 2024 (-73.779 milioni di euro, corrispondente al 3,4% del pil). Lo rileva l'Istat. Il saldo primario (indebitamento netto al netto della spesa per interessi) è risultato positivo e pari allo 0,8% del pil, con un miglioramento di 0,3 punti percentuali rispetto al 2024. Come indicato dall'Eurostat, In base al Patto di stabilità Ue, essendo il rapporto disavanzo-pil sopra la soglia del 3% l'Italia resta sotto procedura. Nel quarto trimestre del 2025, il rapporto tra disavanzo delle amministrazioni pubbliche e PIL, destagionalizzato, si è attestato al 3% nell'area dell'euro (EA20) e al 3,2% nell'UE a 27.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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