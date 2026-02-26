Restò col braccio paralizzato dopo il vaccino anti Covid | risarcito con un assegno a vita dallo Stato italiano

Una persona ha riportato una paralisi temporanea a un braccio dopo aver ricevuto il vaccino anti Covid. Lo Stato italiano ha deciso di riconoscere la richiesta di risarcimento con un assegno a vita. La vicenda riguarda un effetto avverso legato alla somministrazione del vaccino, che ha portato a una limitazione funzionale. La decisione si basa sulla valutazione delle condizioni cliniche e delle conseguenze per l’interessato.

Restò paralizzato a un braccio dopo aver fatto il vaccino antivCovid della Pfizer-BioNTech, quello obbligatorio. Ecco perché il ministero della Salute dovrà corrispondere a vita un assegno bimestrale a un 55enne agrigentino che ha avuto un danno dalla vaccinazione anti-Covid a cui si era sottoposto nel marzo del 2021. A condannarlo, dopo due anni di giudizio, è stato il giudice della sezione Lavoro del tribunale di Agrigento. L'uomo, come da indicazioni ministeriali, si era sottoposto alla seconda dose di vaccino, il Pfizer-BioNTech. Dopo circa 3 mesi, oltre ai dolori al braccio sinistro, ha avuto una amiotrofia nevralgica o sindrome di Parsonage-Turner, con una quasi paralisi dell'arto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Restò col braccio paralizzato dopo il vaccino anti Covid: risarcito con un assegno a vita dallo Stato italiano