Santobono Pausilipon e FantaSanremo il braccialetto azzurro conquista l’Ariston

Artisti in gara, compresi diversi napoletani, scelgono un segno di solidarietà dedicato ai piccoli pazienti oncologici: un gesto condiviso che trasforma la musica in attenzione concreta verso chi affronta la malattia Sul palco del Festival di Sanremo, tra look studiati e debutti attesissimi, nella prima serata è comparso un dettaglio che non era solo estetica. Il Braccialetto Azzurro, scelto come bonus del FantaSanremo, è diventato un piccolo segno visibile di un messaggio più grande: un omaggio ai bambini in cura all’Ospedale Pediatrico Oncologico Santobono Pausilipon e, simbolicamente, a tutti i coetanei che affrontano la malattia. Un accessorio semplice, ma carico di significato, che ha trovato spazio sotto i riflettori dell’Ariston senza retorica, come gesto personale e collettivo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

