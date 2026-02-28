Venerdì 27 febbraio, una delegazione della discoteca Forma ha visitato la Fondazione Santobono Pausilipon, portando con sé un assegno di 6 mila euro. L'iniziativa si inserisce in un gesto di solidarietà volto a sostenere le attività della struttura. La donazione è stata consegnata durante un incontro con i rappresentanti della fondazione, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle intenzioni dietro il gesto.

La (vera) storia di Sal Da Vinci: il debutto a 7 anni a teatro, il passato da attore, poi il successo di "Rossetto e caffè" Un gesto di vicinanza che va oltre la semplice donazione. Venerdì 27 febbraio, una delegazione della discoteca Forma ha fatto visita alla Fondazione Santobono Pausilipon, consegnando - spiega una nota dedicata all'iniziativa solidale - un assegno di 6.000 euro, raccolto durante la serata di beneficenza svoltasi lo scorso 9 gennaio “La Gioia”. L’iniziativa nasce a sostegno della campagna “Ogni bambino ha il diritto di diventare adulto. Aiutaci a donare il futuro ai nostri pazienti”, che mira a migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

La bellezza come cura: incontro tra scienza, arte e solidarietà alla Fondazione Santobono PausiliponUn dialogo profondo tra bellezza, benessere e salute sarà al centro dell’incontro “La bellezza come cura”, promosso da Ande Napoli in collaborazione...

Memorial “Andrea Mellone”, raccolti 7.445 euro per la “Fondazione Santobono-Pausilipon”Al teatro Cilea a Napoli si è tenuta con grande successo di pubblico la seconda edizione del “Memorial Andrea Mellone”, dedicato al 17enne rimasto...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fondazione Santobono Pausilipon.

Temi più discussi: Sorrisi e solidarietà: Forma sostiene la Fondazione Santobono Pausilipon; Sport, inclusione e solidarietà: torna Giocagin, tra spettacoli e beneficenza; ARCOBALÌ debutta a Sanremo: la mascotte di Coloriamo i Sogni trasforma la musica in inclusione e speranza per le famiglie in difficoltà; Bodoni, giornata saluzzese con gli studenti spagnoli.

Sorrisi e solidarietà: Forma sostiene la Fondazione Santobono PausiliponUn gesto di vicinanza che va oltre la semplice donazione. Venerdì 27 febbraio, una delegazione della discoteca Forma ha fatto visita alla Fondazione Santobono Pausilipon, consegnando un assegno di 6.0 ... ilmediano.com

A Natale giochi, sorrisi e solidarietà con la PoliziaIl Natale è da sempre un simbolo di pace, gioia e solidarietà. Per la Polizia di Stato, questo periodo rappresenta un'occasione speciale per dare concretezza al motto Esserci Sempre, trasformando ... poliziadistato.it

Santobono Pausilipon Fondazione I BAMBINI PER CURARSI HANNO BISOGNO DI DONATORI DI SANGUE E PIASTRINE. LO DOBBIAMO RICORDARE SEMPRE, IL SANGUE E LE PIASTRINE NON SONO MEDICINE CHE SI ACQUISTANO MA È AMORE C - facebook.com facebook