Contaminazione delle acque sotterranee allarme anche nel salernitano | i commenti

Da salernotoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, sono state diffuse notizie sulla forte contaminazione delle acque sotterranee nelle province di Salerno, Avellino, Caserta e Napoli. La situazione ha suscitato grande preoccupazione tra le autorità e i cittadini, dopo che sono stati rilevati livelli elevati di inquinanti nelle falde acquifere. La notizia ha generato un intenso dibattito sulla qualità delle risorse idriche nella regione.

A poche ore dalla notizia della condizione di forte contaminazione delle acque sotterranee delle province di Salerno, Avellino, Caserta e Napoli, la preoccupazione è altissima. Soprattutto in relazione agli agenti potenzialmente cancerogeni riscontrati nei campioni analizzati dall'Università.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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