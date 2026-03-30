Droni in agricoltura Confai | passo avanti sulla semplificazione ora servono regole operative chiare

In Italia, l'uso dei droni in agricoltura ha ricevuto un nuovo impulso con l'approvazione di una risoluzione in Commissione Agricoltura del Senato. La decisione mira a semplificare le procedure e a definire regole operative più chiare per l'impiego di queste tecnologie. Ora si attende che vengano adottati provvedimenti concreti per regolamentare l'attività e favorire l'innovazione nel settore agricolo.

“L’approvazione della recente risoluzione in Commissione Agricoltura del Senato è un segnale positivo verso un maggiore impiego dei droni nel settore primario, soprattutto nella direzione di una semplificazione delle procedure ”: lo afferma Pietro Cattaneo, presidente di Confai Bergamo, facendo riferimento agli ultimi sviluppi normativi relativi all’impiego di queste tecnologie nel settore primario. Secondo Confai, l’utilizzo dei droni può contribuire in modo significativo al miglioramento dell’efficienza nelle lavorazioni e alla sostenibilità dei processi produttivi, in particolare nell’ambito dell’ agricoltura di precisione. “Si tratta di strumenti che permettono interventi mirati, finalizzati ad una gestione più razionale e ad un monitoraggio costante delle colture – osserva Cattaneo –. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Nuove sale operatorie, il Pd: «Passo in avanti, ma servono scelte chiare per la sanità»«L’attivazione della nuova piattaforma chirurgica in day surgery presso l’ospedale di Fiorenzuola d’Arda rappresenta un risultato importante per il... Droni in agricoltura, Confai: tecnologia utile se integrata in una visione territoriale“Il crescente utilizzo dei droni in agricoltura rappresenta un passaggio rilevante nel percorso di modernizzazione del settore primario, soprattutto... Trattamenti con drone in agricoltura: 1 ettaro in 15 minuti e zero calpestio Aggiornamenti e contenuti dedicati a Droni in agricoltura Confai passo... Discussioni sull' argomento Droni in agricoltura, Confai: passo avanti sulla semplificazione, ora servono regole operative chiare; Droni in agricoltura, via libera della commissione del Senato. Plauso della Coldiretti. Droni in agricoltura, Confai: tecnologia utile se integrata in una visione territorialeIl crescente utilizzo dei droni in agricoltura rappresenta un passaggio rilevante nel percorso di modernizzazione del settore primario, soprattutto se inserito in un quadro ordinato di regole, ... bergamonews.it Basilicata, Coldiretti: passo avanti per l’uso dei droni in agricolturaColdiretti Basilicata celebra il progresso normativo per l’impiego dei droni in agricoltura e la digitalizzazione del settore ... trmtv.it Mentre i droni iraniani colpiscono Kuwait e Arabia Saudita, Trump promette un accordo imminente. Ma Teheran avverte: un'invasione di terra sarà un bagno di sangue - facebook.com facebook Ucraina, Zelensky: “Nell’ultima settimana 3 mila droni e oltre 1.450 bombe aeree russe” – video x.com