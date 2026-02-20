Odierna | Presentata un’interrogazione sul dimensionamento scolastico a Sarno

Da anteprima24.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, Sebastiano Odierna ha presentato un’interrogazione scritta insieme a Francesco Iovino, rivolta al Presidente del Consiglio Regionale e all’Assessore alla Scuola. La richiesta riguarda il dimensionamento scolastico a Sarno, in particolare l’accorpamento tra il II Circolo Didattico Cappella Vecchia e l’Istituto Comprensivo Giovanni Amendola. La questione interessa direttamente gli insegnanti e le famiglie coinvolte nel processo di riforma. La discussione si concentra sugli effetti di questa decisione sulla qualità dell’istruzione locale.

Tempo di lettura: 2 minuti «Oggi ho presentato, insieme al collega Francesco Iovino, un’ interrogazione a risposta scritta  al Presidente del Consiglio Regionale e all’Assessore alla Scuola e Politiche Sociali  sul dimensionamento scolastico nel Comune di Sarno, con particolare riferimento all’ accorpamento tra il II Circolo Didattico Cappella Vecchia e l’Istituto Comprensivo Giovanni Amendola » dichiara  Sebastiano Odierna, Consigliere regionale della Campania del gruppo Riformisti e Moderati – Lista Cirielli. «Su una scelta così impattante per famiglie, studenti, personale scolastico e interi quartieri della città – prosegue – si registra una  totale assenza di assunzione di responsabilità da parte dell’amministrazione comunale: dagli atti pubblici non risultano delibere di Consiglio o di Giunta che abbiano espresso un indirizzo politico sull’accorpamento».🔗 Leggi su Anteprima24.it

odierna presentata un8217interrogazione sul dimensionamento scolastico a sarno
© Anteprima24.it - Odierna: “Presentata un’interrogazione sul dimensionamento scolastico a Sarno”

Leggi anche: Mastella sul dimensionamento scolastico: responsabilità del Governo

Leggi anche: Il governo commissaria quattro Regioni sul dimensionamento scolastico: Pd e M5S all’attacco

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Doppio annullamento delle nomine al DECS, Ortelli: Sintomo evidente di una gestione dilettantesca; Costone carsico Area Marina di Aurisina: presentata interrogazione urgente dopo le recenti piogge; Vercelli: Perchè i lavori all'ex Cinema Astra non sono ancora terminati?; Il dramma di Crans-Montana arriva in Commissione europea: Bruxelles si costituisca parte civile.

Crovara: Fossamastra, allagamenti ogni volta che piove abbondantemente. Dalla segnalazione di tre anni fa non è stato fatto nullaCrovara: Fossamastra, allagamenti ogni volta che piove abbondantemente. Dalla segnalazione di tre anni fa non è stato fatto nulla ... msn.com

Basilicata. Gestione servizio elisoccorso. Presentata un’interrogazione in ConsiglioPer il capogruppo di Lb-Fdi, Gianni Rosa, non si comprende la scelta unilaterale dell’Asp che ha deciso di non usufruire delle prestazioni consulenziali dei rianimatori del San Carlo. Una scelta che ... quotidianosanita.it