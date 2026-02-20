Odierna | Presentata un’interrogazione sul dimensionamento scolastico a Sarno

Oggi, Sebastiano Odierna ha presentato un’interrogazione scritta insieme a Francesco Iovino, rivolta al Presidente del Consiglio Regionale e all’Assessore alla Scuola. La richiesta riguarda il dimensionamento scolastico a Sarno, in particolare l’accorpamento tra il II Circolo Didattico Cappella Vecchia e l’Istituto Comprensivo Giovanni Amendola. La questione interessa direttamente gli insegnanti e le famiglie coinvolte nel processo di riforma. La discussione si concentra sugli effetti di questa decisione sulla qualità dell’istruzione locale.

«Oggi ho presentato, insieme al collega Francesco Iovino, un' interrogazione a risposta scritta al Presidente del Consiglio Regionale e all'Assessore alla Scuola e Politiche Sociali sul dimensionamento scolastico nel Comune di Sarno, con particolare riferimento all' accorpamento tra il II Circolo Didattico Cappella Vecchia e l'Istituto Comprensivo Giovanni Amendola » dichiara Sebastiano Odierna, Consigliere regionale della Campania del gruppo Riformisti e Moderati – Lista Cirielli. «Su una scelta così impattante per famiglie, studenti, personale scolastico e interi quartieri della città – prosegue – si registra una totale assenza di assunzione di responsabilità da parte dell'amministrazione comunale: dagli atti pubblici non risultano delibere di Consiglio o di Giunta che abbiano espresso un indirizzo politico sull'accorpamento».