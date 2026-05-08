Il Comune di Bellaria Igea Marina si trova al centro di una vicenda che coinvolge la confisca di un ristorante sospettato di collegamenti con la mafia. Dopo aver ottenuto la revoca del sequestro, l’amministrazione si è vista costretta a pagare circa 400 mila euro, una somma che rappresenta il valore dell’immobile. La situazione ha suscitato sorpresa e sconcerto tra i cittadini e le autorità locali.

Paradosso. È la parola che più di ogni altra racconta ciò che sta vivendo i l Comune riminese di Bellaria Igea Marina. Perché oggi l’amministrazione si trova costretta a pagare quasi 400mila euro pur di mantenere pubblico un immobile inizialmente confiscato alla criminalità organizzata ma in seguito soggetto a revoca. Solo che nel frattempo l’immobile era stato ceduto al Comune e trasformato, a sue spese, in una struttura destinata a persone con disabilità. «Ora siamo obbligati a compralo – è il commento amaro del sindaco Filippo Giorgetti –. Il sistema non funziona, avevamo fatto una bella operazione sociale e ne siamo rimasti vittime». Ex ristorante utilizzato come centro di riciclaggio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Confisca revocata al ristorante in odore di mafia, Comune beffato: “Costretti a sborsare 400mila euro”

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