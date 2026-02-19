Strisce blu | In 3 anni incassati 1,8 milioni di euro ma meno di 400mila sono andati al Comune

Nel corso dei ultimi tre anni, le strisce blu a Santa Maria Capua Vetere hanno generato 1,8 milioni di euro, ma meno di 400 mila sono finiti nelle casse del Comune. La cifra è stata calcolata analizzando i ricavi derivanti dai parcheggi a pagamento, che hanno suscitato discussioni tra cittadini e politici. I consiglieri comunali Gianfranco Corvino e Italo Crisileo del Movimento 5 Stelle hanno evidenziato questa disparità, puntando il dito sulla gestione dei proventi. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e politico.

Dura presa di posizione dei consiglieri Corvino e Crisileo: "Meno profitti privati, più servizi per la città e il ripristino del diritto alla sosta gratuita per i cittadini" I parcheggi a pagamento animano il dibattito politico a Santa Maria Capua Vetere. Ad accendere i riflettori sulla questione sono i consiglieri comunali del gruppo 'Alleanza per la Città - Movimento 5 Stelle', Gianfranco Corvino e Italo Crisileo. I due esponenti di minoranza intervengono sulla gestione del servizio, portando alla luce numeri che definiscono "impietosi" e chiedendo un'inversione di rotta immediata. Corvino interviene a seguito dei dati appresi in risposta a una sua stessa interrogazione: "I dati ufficiali parlano chiaro.