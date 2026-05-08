Conferma supplenza sostegno per l’as 2026 27 Indicazioni alle segreterie | non spetta se alunno cambia ordine

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha confermato la possibilità di mantenere il sostegno per l'anno scolastico 202627, previa richiesta delle famiglie. Le segreterie scolastiche sono state invitate a seguire una procedura precisa, che include alcune restrizioni. In particolare, si precisa che questa conferma non si applica nel caso in cui l'alunno cambi ordine di scuola.

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La conferma del docente su posto sostegno su richiesta della famiglia prevede una specifica procedura, scandita dalla nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 7766 del 26 marzo 2026. L'articolo Conferma supplenza sostegno per l’a.s. 202627. Indicazioni alle segreterie: non spetta se alunno cambia ordine.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Continuità didattica sostegno 2026/27: come e quando il docente può accettare o rifiutare la conferma della supplenzaCon la nota 7766 del 26 marzo 2026 “Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2026/2027”, il Ministero... Leggi anche: Continuità sostegno 2026/27, due docenti sullo stesso alunno: chi ha diritto alla conferma? Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Continuità sostegno 2026/27, due docenti sullo stesso alunno: chi ha diritto alla conferma?; Conferma sostegno 2026/27: quali scadenze rispettare?; Supplenze docenti 2026/2027: anticipazioni nota operativa. Dal 16 luglio scelta delle sedi; Docenti di Sostegno scelti dalle famiglie 2026/27: si può lasciare la supplenza per accettare il ruolo? La disponibilità alla conferma sul sostegno impedisce l’accesso al ruolo? Facciamo chiarezza. Conferma supplenza sostegno per l’a.s. 2026/27. Indicazioni alle segreterie: non spetta se alunno cambia ordineLa conferma del docente su posto sostegno su richiesta della famiglia prevede una specifica procedura, scandita dalla nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 7766 del 26 marzo 2026. orizzontescuola.it Conferma del docente di sostegno per l’a.s. 2026/2027, regole e modalità per la continuità didattica: istanze dal 16 al 29 luglio 2026Tra le istruzioni operative per il conferimento delle supplenze per l’anno scolastico 2026/2027, un rilievo particolare è dato alla continuità didattica sui posti di sostegno. Questa procedura permett ... tecnicadellascuola.it Il Ministero dell’Istruzione e del Merito conferma anche per l’anno scolastico 2025/2026 la possibilità di prorogare i contratti di supplenza del personale ATA in scadenza il 30 giugno nei casi ritenuti necessari per garantire il regolare funzionamento d… x.com Sostegno 2026/27: la supplenza NON è garantita Anche con richiesta della famiglia e disponibilità del docente, la riconferma NON è automatica La procedura di continuità didattica è confermata anche per il 2026/27 (OM n. 27/2026), ma: è solo prope - facebook.com facebook