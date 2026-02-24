Conferenza stampa Spalletti pre Juve Galatasaray LIVE | le sue dichiarazioni

Luciano Spalletti ha parlato durante la conferenza stampa prima della partita tra Juve e Galatasaray, motivato dalla vittoria ottenuta nella sfida d’andata. Ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di affrontare la sfida con determinazione. Ha anche commentato le recenti prestazioni della squadra, invitando i giocatori a non sottovalutare l’avversario. Le sue parole sono arrivate alla vigilia di un match cruciale per la qualificazione.

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti pre Juve Galatasaray: le sue dichiarazioni alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – La Juve è chiamata all'impresa. Dopo il 5-2 dell'andata, i bianconeri affrontano il Galatasaray nel ritorno dei playoff di Champions League: servirà un miracolo sportivo per ribaltare il risultare e staccare il pass per gli ottavi di finale. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE Nel giorno di vigilia, martedì 24 febbraio, Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa alle 16.00 per presentare il match davanti ai media.