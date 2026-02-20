Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como LIVE | le sue dichiarazioni

Luciano Spalletti ha parlato oggi prima della partita tra Juventus e Como, motivato dalla recente serie di sconfitte di entrambe le squadre. Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha sottolineato l’importanza di migliorare la fase difensiva e ha annunciato alcuni cambiamenti nella formazione. Spalletti ha anche commentato le condizioni fisiche dei giocatori e la voglia di ottenere i tre punti per risollevare il morale. La partita si giocherà domani sera allo Juventus Stadium, con molti occhi puntati sul campo.

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 26ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – È una Juve che deve risollevarsi e riscattare un febbraio avaro di risultati quella che si proietta al prossimo match di Serie A contro il Como, diretta concorrente per la lotta al quarto posto. Nel giorno di vigilia, venerdì 20 febbraio, Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa alle 16.00 per presentare il match davanti ai media. segue LIVE le sue parole. Aggiornamenti dalle 16.00 – «». – «». – «». – «». – «». – «».🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como LIVE: le sue dichiarazioni Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti pre Cagliari Juve LIVE: le sue dichiarazioni Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti pre Napoli Juve LIVE: le sue dichiarazioni Conferenza stampa Luciano Spalletti | Juventus - Lazio Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Spalletti, la conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | DAZN IT; Spalletti, niente conferenza stampa prima di Inter-Juve: al suo posto Locatelli; Juventus, niente conferenza della vigilia per Spalletti: ecco perché; Kalulu-Bastoni, la risposta di Spalletti a Chivu in conferenza pre Galatasaray. Video. Juventus, Spalletti salta la conferenza stampa pre Inter: il motivoSpalletti non parteciperà alla prossima conferenza stampa della Juventus. Ecco il motivo del forfait da parte del tecnico toscano. newsmondo.it Galatasaray Juve: il programma della vigilia di Champions League. Niente allenamento per i bianconeri: tutti i dettagliGalatasaray Juve, il piano della vigilia a Istanbul con la conferenza di Spalletti e la scelta a sorpresa dei bianconeri di non allenarsi. I dettagli Smaltita la rabbia e le polemiche per i fatti di S ... juventusnews24.com La quarta maglia é arrivata negli shop della Juve! Il suo debutto domai contro il Como! #juve #juventusnews24 - facebook.com facebook Come finirà #JuveComo Scrivete i vostri pronostici nei commenti #seriea #juve #como x.com