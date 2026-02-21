Conferenza stampa Fabregas post Juve Como | le sue dichiarazioni

Fabregas ha rilasciato dichiarazioni dopo la partita tra Juventus e Como, innescando un acceso confronto tra i tifosi. La sua testimonianza si concentra sulle decisioni arbitrali che, secondo lui, hanno influenzato il risultato finale. Durante la conferenza, il centrocampista ha evidenziato alcune azioni contestate e ha sottolineato la sua delusione per l'esito della sfida. Le sue parole hanno acceso il dibattito tra gli appassionati, che si dividono sulle valutazioni.

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Fabregas post Juve Como: le sue dichiarazioni

McKennie Juve, Comolli è inflessibile sull’ingaggio: rinnovo a rischio per il texano? Ultime Di Gregorio, retroscena dalla Continassa: qualcuno comincia a dubitare? Cosa filtra Brambilla dopo il ko col Ravenna: «Partita strana, loro non sono secondi per caso. Su Licina dico questo» Licina Juventus, primi minuti in bianconero per l’ex gioiellino del Bayern: Brambilla gli concede i minuti finali a Ravenna Pagelle Ravenna Juventus Next Gen: Mulazzi solido e concreto, l’attacco non punge. Esordio ok per Licina Canzi suona la carica: «La squadra ha reagito con grande rabbia all’eliminazione. Scudetto? Noi dovremo fare il nostro domani» Juventus Women, il bilancio Champions di Salvai: «Orgogliosa, ma non servirà a nulla se. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti post Juve Como: le sue dichiarazioni Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti post Juve Cagliari: le sue dichiarazioni Roma-Como 1-0: Gasperini in conferenza stampa post partita Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milan-Como, Fabregas: Saelemaekers? Chiedo scusa, gesto antisportivo; Como, la lezione di Fabregas: Chiedo scusa, ho fatto una cosa anti-sportiva; Allegri contro Fabregas, lite e insulti dopo la conferenza stampa: cosa è successo; Allegri-Fabregas, lite anche fuori dalla sala stampa: cos'è successo. Milan, Allegri: l'ultimo messaggio a Fabregas e al VAR post Como, la replica in diretta di CescLe parole del tecnico Massimiliano Allegri in conferenza stampa di vigilia Milan-Parma: i recuperi, gli infortunati e le polemiche con Fabregas. Le probabili formazioni dei rossoneri. sport.virgilio.it Milan-Como, Fabregas: Saelemaekers? Chiedo scusa, gesto antisportivo5z?????Y?_?u0004?&?0u001cu001d??9u000ff?????Aw??\?u000e??}u000f-???^k?????u0016c|U?u0010???'?j}??u?? [?????]?u?Pru001c?? {??sVu0014EQTV)???hUUUQKM?R5u000e??%TG?????u001a??????u0006?u001d??u001c??????? ... sport.sky.it Di Gregorio tragicomico: ennesima papera clamorosa e la Juve va sotto col Como - facebook.com facebook Dove vedere #Juve- #Como in tv Dazn o Sky, orario x.com