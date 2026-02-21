Conferenza stampa Fabregas post Juve Como | le sue dichiarazioni

Da juventusnews24.com

Fabregas ha rilasciato dichiarazioni dopo la partita tra Juventus e Como, innescando un acceso confronto tra i tifosi. La sua testimonianza si concentra sulle decisioni arbitrali che, secondo lui, hanno influenzato il risultato finale. Durante la conferenza, il centrocampista ha evidenziato alcune azioni contestate e ha sottolineato la sua delusione per l'esito della sfida. Le sue parole hanno acceso il dibattito tra gli appassionati, che si dividono sulle valutazioni.

