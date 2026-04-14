Barilla e la giornata nazionale del Made in Italy
Il 15 aprile si celebra la Giornata nazionale del Made in Italy, e molte aziende del settore alimentare organizzano eventi per coinvolgere i cittadini. In questa occasione, alcune imprese aprono le porte al pubblico, promuovono iniziative culturali e avviano progetti itineranti per far conoscere le tradizioni e le tecniche produttive italiane. Tra queste, una nota azienda del settore ha annunciato un programma di attività distribuite su tutto il territorio nazionale.
Porte aperte ai cittadini, iniziative culturali e progetti itineranti per raccontare il saper fare italiano: in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy del 15 aprile, Barilla scende in campo con un programma articolato di attività su tutto il territorio nazionale.La ricorrenza.🔗 Leggi su Parmatoday.it
“Finanza a servizio del Made in Italy”: a Napoli la terza edizione del convegno IPE in occasione della giornata di celebrazione del Made in ItalySi terrà il 15 aprile, presso l’Aula Magna dell’IPE in Via Pontano 36, il convegno “Finanza a servizio del Made in Italy”, terzo incontro del ciclo...
Giornata Nazionale del "Made in Italy" a Villa Pisani di Stra con EuteknosLa Bassa Padovana sarà al centro della scena nazionale del “saper fare italiano”.
La settimana di EFA News. 17-10-2025
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