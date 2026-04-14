Barilla e la giornata nazionale del Made in Italy

Il 15 aprile si celebra la Giornata nazionale del Made in Italy, e molte aziende del settore alimentare organizzano eventi per coinvolgere i cittadini. In questa occasione, alcune imprese aprono le porte al pubblico, promuovono iniziative culturali e avviano progetti itineranti per far conoscere le tradizioni e le tecniche produttive italiane. Tra queste, una nota azienda del settore ha annunciato un programma di attività distribuite su tutto il territorio nazionale.