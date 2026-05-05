Conerobus la crisi aggravata dal caro carburanti I sindacati | Regione Provincia e Comune garantiscano risorse adeguate

A causa dell’aumento dei prezzi del carburante, causato dalle tensioni internazionali, la situazione di Conerobus si è complicata ulteriormente. I sindacati chiedono alle istituzioni regionali, provinciali e comunali di garantire risorse sufficienti per affrontare la crisi. La difficile condizione dell’azienda di trasporto pubblico resta al centro delle preoccupazioni, anche se il tempo passa senza che si registrino segnali di miglioramento.

ANCONA – Passa il tempo, ma le preoccupazioni per i sindacati crescono anziché diminuire.Stiamo parlando di Conerobus la cui situazione si è aggravata a causa del caro carburanti, frutto delle guerre attualmente in corso in varie parti del mondo.Così, le segreterie regionali di Filt Cgil.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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