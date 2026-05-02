In un procedimento giudiziario ad Agrigento, l’amministratrice di un edificio è stata assolta perché non aveva competenze relative alla gestione del magazzino coinvolto. La decisione si basa sulla mancanza di poteri ufficiali per intervenire sul rischio di crollo, legato anche alle condizioni della strada pubblica che circonda l’immobile. La sentenza chiarisce che l’assenza di responsabilità diretta ha portato all’assoluzione dell’amministratrice.

? Cosa scoprirai Perché l'amministratrice non poteva intervenire sul rischio di crollo?. Come ha influito la strada pubblica sul degrado del magazzino?. Chi deve pagare per i danni causati dalle infiltrazioni stradali?. Quali limiti impongono i supercondomini alla gestione della sicurezza?.? In Breve L'avvocato Francescochristian Schembri ha difeso l'imputata durante il processo ad Agrigento.. Il degrado strutturale a Monserrato deriva da infiltrazioni dalla strada pubblica sovrastante.. L'amministratrice aveva promosso verifiche tecniche nonostante l'assenza di fondi e delibere.. La sentenza definisce i limiti di responsabilità per i gestori dei supercondomini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrigento, assolta l’amministratrice: non aveva poteri sul magazzino

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