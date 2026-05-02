Crollo in un magazzino condominiale assolta l' amministratrice

Un'anziana amministratrice di condominio è stata assolta con formula piena dall'accusa di non aver eseguito gli interventi necessari per prevenire un crollo in un magazzino condominiale situato nel quartiere Monserrato ad Agrigento. La decisione arriva al termine di un procedimento giudiziario che ha analizzato le responsabilità legate alla sicurezza dell’edificio e alle azioni intraprese dall’amministratrice in relazione alla situazione del magazzino.

Assolta con formula piena un'amministratrice di condominio accusata di non aver fatto gli interventi necessari per evitare un pericolo di crollo in un magazzino condominiale nel quartiere Monserrato ad Agrigento.Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento ha pronunciato sentenza di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Devono la vita al magazzino di mamma Emilia. Cento ebrei salvati nel magazzino dei tabacchiBigozzi Il profilo del suo viso, con la forza che solo il bronzo sa restituire, è in un angolo della piazza di Meolo, una cittadina tra Venezia e... Scoperti 3 lavoratori irregolari in un supermercato: denunciata l’amministratrice e sospesa l’attivitàControlli dei Carabinieri e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta portano alla luce gravi violazioni: sanzioni per oltre 20mila euro e... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Fiamme in un deposito: crolla il tetto di un magazzino agricolo; Rovigo, fiamme in un magazzino agricolo: tetto parzialmente crollato; Colpito da una pianta alla schiena, è grave in ospedale; Fiat 500e a 14.000 dollari negli USA: perché il crollo dei prezzi non salva il brand. Marsala: c'è un pericolo di crollo in centro, ma qualcuno non sopporta le transenne... #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook