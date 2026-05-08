Concorso vigili urbani novantasei già assunti | novità per gli aspiranti in graduatoria

Sono stati già assunti 96 vigili urbani nell’ambito del concorso pubblico. Da settimane, 93 di loro sono presenti nel centro cittadino per le attività di presidio a piedi. Restano ancora aggiornamenti in merito alle procedure di selezione per i restanti posti disponibili, pari a 100. La graduatoria dei candidati è ancora oggetto di attenzione e aggiornamenti ufficiali.

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