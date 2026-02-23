Concorso vigili urbani modifiche alla graduatoria | quattro posti in riserva per volontari delle Forze Armate

Il concorso per i vigili urbani ha subito modifiche alla graduatoria, causate dalla decisione di riservare quattro posti ai volontari delle Forze Armate. La modifica riguarda i primi cento vincitori, con l’aggiunta di nuove opportunità per i candidati provenienti dal servizio militare. La graduatoria aggiornata è stata pubblicata all’inizio di questo mese, creando nuove possibilità per chi aspira a entrare nel corpo di polizia locale. La variazione interessa direttamente le candidature già ammesse.

Dopo la pubblicazione della classifica a inizio mese il direttore generale del Comune Puccio sigla un nuovo atto per l'approvazione di merito Modifiche nella graduatoria dei cento vincitori del concorso alla polizia municipale pubblicata a inizio mese. Il direttore generale del Comune Salvo Puccio che a fine mese lascerà l'incarico con il sindaco Basile per le dimissioni di quest'ultimo ha firmato un nuovo atto sulla selezione alla polizia municipale. Puccio ha riconosciuto il diritto a quattro candidati alla riserva dei posti a favore dei volontari delle Forze Armate (inizialmente non attribuito dalla Commissione esaminatrice per invio oltre il termine perentorio previsto dal bando della documentazione attestante il possesso). 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Graduatoria del concorso vigili urbani pubblicata: i criteri per l’assegnazione dei posti.La graduatoria del concorso per i vigili urbani è stata pubblicata.

Concorso vigili urbani, pubblicata la graduatoriaÈ stata pubblicata la graduatoria provvisoria dei cento vincitori del concorso per vigili urbani.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Inchiesta Dolce Vita, annullato il concorso dei vigili urbaniInchiesta Dolce Vita: annullato il concorso per 10 istruttori di vigilanza indetto dal Comune di Avellino, considerato truccato dalla procura guidata da Domenico Airoma. Il segretario generale Maria ... ilmattino.it

Salerno, emergenza vigili urbani: disertato il concorsoEra attesissimo. E ha richiesto quasi un anno di organizzazione. Ma all’avvio della fase delle preselezioni è boom di defezioni. Il concorso per l’assunzione di 45 agenti part time della Polizia ... ilmattino.it

Lo Stato islamico rivendica due attacchi contro le forze armate di Damasco e minaccia Al Sharaa x.com

L'Italia valuta l'aggiunta di 100.000 unità alle forze armate - facebook.com facebook