Anche lui assunto al concorso dei vigili urbani si dimette da consigliere di Quartiere

Un altro membro delle circoscrizioni ha superato il concorso per la polizia municipale, ottenendo il secondo posto nella graduatoria finale, e si è dimesso dal ruolo di consigliere di Quartiere. La notizia si aggiunge a quella di Antonio Giannetto, ex consigliere del Quarto Quartiere, che ha lasciato la carica dopo aver vinto il concorso tra i cento posti disponibili. Entrambi avevano avuto incarichi all’interno delle circoscrizioni prima di entrare in servizio nelle forze di polizia.

Dopo Antonio Giannetto ex consigliere del Quarto Quartiere un altro esponente delle circoscrizioni ha vinto il concorso in polizia municipale per cento posti arrivando addirittura secondo nella graduatoria definitiva. Si tratta di Carmelo Manuel Barbaro, consigliere al Quinto Quartiere, che si è.🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Vince il concorso alla polizia municipale e si dimette da consigliere Graduatoria del concorso vigili urbani pubblicata: i criteri per l’assegnazione dei posti.Il concorso per i vigili urbani, bandito il 16 aprile 2024 con la possibilità di 22 posti a tempo determinato finanziati dai Fondi Sicurezza del...