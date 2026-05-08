Concorso Sbulloniamo Insieme | al Ravizza il primo premio

Un concorso intitolato “Il bullismo visto dai miei occhi” è stato promosso dall’associazione Sbulloniamo Insieme, dedicata alla prevenzione e al contrasto di bullismo, cyberbullismo e disagio tra i giovani. Per la categoria scuole di secondo grado, il primo premio è stato assegnato all’Istituto Ravizza. La cerimonia di premiazione si è svolta di recente, senza specificare altre modalità o dettagli sull’evento.

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Per la categoria scuole di secondo grado, è stato assegnato all’Istituto Ravizza il primo premio del concorso “Il bullismo visto dai miei occhi”, organizzato dall’associazione Sbulloniamo Insieme, attiva nella prevenzione e contrasto a ogni forma di bullismo, cyberbullismo e disagio giovanile. La.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Concorso “Castracani“. Gli alunni di Altopascio vincono il primo premioA vincere è stata la classe seconda E della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Altopascio, protagonista di un elaborato... Idroelettricamenteneve, alla scuola Vanoni di Morbegno il primo premio del concorso del BIMI dieci anni di Idroelettricamenteneve, il concorso del Bim riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Sondrio,... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: CONCORSO SBULLONIAMO INSIEME: AL RAVIZZA IL 1° PREMIO!; Un premio contro il bullismo per quattordici scuole novaresi; Premiati gli studenti del concorso Il bullismo visto dai miei occhi; Centro Judo Novara: allenamento d’élite a Montichiari; da segnalare anche la convocazione per Mattia Di Giorgio!. Concorso Sbulloniamo Insieme: al Ravizza il primo premioPer la categoria scuole di II grado, il cortometraggio Le lettere mai scritte conquista la giuria per autenticità, creatività e impatto emotivo ... novaratoday.it Premiazioni per la quinta edizione del concorso "Il bullismo visto dai miei occhi" di Associazione Sbulloniamo Insieme APS . Tanti i sindaci e le autorità presenti - facebook.com facebook