Concorso Castracani Gli alunni di Altopascio vincono il primo premio

© Lanazione.it - Concorso “Castracani“. Gli alunni di Altopascio vincono il primo premio

A vincere è stata la classe seconda E della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Altopascio, protagonista di un elaborato originale e coinvolgente: una video-intervista ideata e realizzata interamente dagli studenti. Questo l'esito della cerimonia di premiazione della classe vincitrice del concorso dedicato alla figura di Castruccio Castracani, promosso dall'associazione "Il Sogno di Costantino", in collaborazione con i Comuni di Lucca e di Altopascio e l'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Lucca, al teatro Puccini di Altopascio. Il riconoscimento consiste nel cofanetto con due monete Castruccini, con placca in argento raffigurante la città di Lucca in epoca medievale, realizzata dal Collegio dei Monetieri della Fondazione Antica Zecca di Lucca.