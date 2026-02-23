Dubbi sull' organizzazione della settimana dello studente | sit-in degli studenti del Tasso in piazza

Gli studenti del liceo Tasso di Salerno hanno manifestato in piazza San Francesco per protestare contro l’organizzazione della settimana dello studente. La causa principale è la richiesta di un incontro diretto con la dirigente scolastica Ida Lenza, che non è ancora stato concesso. I ragazzi si sono radunati davanti all’ingresso della scuola, esprimendo con cartelli e urla la loro insoddisfazione. La protesta continua senza una risposta ufficiale dalla dirigente.

Sit-in in piazza San Francesco degli studenti davanti al liceo Tasso di Salerno, per chiedere un incontro dalla dirigente scolastica Ida Lenza. Inizialmente il Collegio Docenti del 10 febbraio aveva ridotto la Settimana dello Studente a tre giorni (25, 26 e 27 febbraio), il 12 febbraio era stato però raggiunto un accordo che prevedeva tre giorni di settimana dello studente più due giornate aggiuntive dedicate all'intera comunità scolastica. Così, i rappresentanti avevano organizzato le attività aggiuntive per mercoledì 25 e venerdì 27 febbraio. Tuttavia, successivamente, il 20 febbraio scorso, sono venuti a conoscenza che le date risultavano già formalmente bloccate.