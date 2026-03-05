Le tensioni nel Medio Oriente, in particolare la guerra in Iran, hanno causato il blocco dei container in partenza e il fermo degli ordini, con un conseguente aumento dei costi. A poche ore dall’avvio dei bombardamenti americani, le prime ripercussioni si manifestano nell’economia globale, inclusa quella romagnola. Le conseguenze si traducono in difficoltà nei trasporti e nelle attività commerciali della regione.

Si fanno già sentire le prime ripercussioni della guerra in Iran e nel Medio Oriente. A qualche decina di ore dall’avvio dei bombardamenti americani, l’economia mondiale ha iniziato a subire i primi contraccolpi, che iniziano ad essere visibili anche su quella romagnola. Imprese agricole, industriali e di logistica del nostro territorio sono le prime ad essere state colpite. Scrive Legacoop: "L’interdizione assoluta del mare del Golfo Persico e il blocco totale dello Stretto di Hormuz, per esempio, hanno già determinato il fermo dei container dell’ ortofrutta romagnola (kiwi e mele nello specifico), destinati all’Arabia e ai paesi limitrofi. Il rischio, per ora, è il deperimento della merce, ma è già forte anche la preoccupazione per le spedizioni prossime future". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Blocco dei container in partenza, fermo degli ordini, aumento costi"

Guerra in Iran e blocco del canale di Hormuz causano il fermo dei container dell'ortofrutta romagnola per l'Arabia"A qualche decina di ore dall'avvio dei bombardamenti americani, l'economia mondiale ha iniziato a subire i primi contraccolpi, che iniziano ad...

Bilancio, nessun aumento delle tariffe per i servizi: il Comune di Falconara si fa carico degli incrementi dei costiA caratterizzare il documento di previsione, come spiega il vicesindaco Marco Giacanella, con delega al Bilancio, è infatti il mantenimento delle...

3 HOURS of German Dialogues for Beginners | 70 Conversations A1–A2

Contenuti e approfondimenti su Blocco dei container in partenza fermo....

Temi più discussi: Blocco dei container in partenza, fermo degli ordini, aumento costi; Aggiornamento trasporto container in Medio Oriente mattina 2 marzo 2026; Messina (Assarmatori): Non scatterà un blocco, ma il trasporto via mare avrà costi sempre più alti; Navi, allarme stretto di Hormuz. Prenotazioni sospese per le merci verso il Medio Oriente. Quali ripercussioni per il blocco (da...

Blocco dei container in partenza, fermo degli ordini, aumento costiSi fanno già sentire le prime ripercussioni della guerra in Iran e nel Medio Oriente. A qualche decina di ore dall’avvio dei bombardamenti americani, l’economia mondiale ha iniziato a subire i primi c ... ilrestodelcarlino.it

Legacoop Romagna, la crisi in Medio Oriente danneggia la nostra ortofruttaL'interdizione assoluta del mare del Golfo Persico e il blocco totale dello Stretto di Hormuz hanno già determinato il fermo dei container dell'ortofrutta romagnola (kiwi e mele nello specifico), des ... ansa.it

Meteo: Prossima Settimana, inizia a cedere il Blocco Anticiclonico. Svolta dal 13 Marzo. Tendenza - facebook.com facebook

Lo Stretto di Hormuz, perché è così strategico Il blocco dello stretto potrebbe far aumentare ulteriormente il costo di beni e servizi in tutto il mondo e colpire alcune delle maggiori economie mondiali x.com