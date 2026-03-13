Controlli nelle strutture per anziani Sicindustria | Le Rsa accreditate del Messinese sono in regola

Dopo le recenti notizie sui controlli nelle strutture per anziani del Messinese, Sicindustria Messina ha dichiarato che le Rsa accreditate nella zona sono in regola. La notizia riguarda le verifiche condotte nelle strutture assistenziali e la conformità delle stesse alle norme vigenti. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulla natura o sui risultati specifici dei controlli.

Dopo le notizie diffuse nei giorni scorsi sui controlli nelle strutture assistenziali del Messinese, arriva una presa di posizione di Sicindustria Messina. L’associazione interviene per chiarire che l’ispezione citata dalle cronache non avrebbe riguardato alcuna residenza sanitaria assistenziale accreditata e convenzionata della provincia. Il riferimento è alle verifiche ispettive che avevano fatto emergere gravi irregolarità in una struttura per anziani, con il caso – particolarmente delicato – di una ventina di ospiti trovati in un appartamento vicino alla struttura e chiuso con un catenaccio. Un episodio che aveva acceso l’attenzione sul sistema dei controlli e sulle condizioni di assistenza ai soggetti più fragili. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

