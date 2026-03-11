Conad ha avviato un richiamo su un lotto di filetti di tonno in olio d'oliva dopo aver riscontrato la possibile presenza di corpi estranei nel prodotto. La decisione riguarda specificamente un lotto identificato e coinvolge i supermercati della catena. La misura è stata presa per tutelare i consumatori e garantire la sicurezza degli alimenti distribuiti. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione.

Conad ha disposto il richiamo di un lotto di filetti di tonno per la possibile presenza di corpi estranei. Il lotto interessato dal provvedimento è L30 1R. Per questo motivo l’azienda consiglia di verificare i prodotti acquistati e di consegnare le confezioni presso il punto vendita dove sono state acquistate. Il personale provvederà alla sostituzione del prodotto al rimborso completo. L’intervento è da intendersi “a scopo cautelativo”, precisa l’azienda. Conad richiama un lotto di filetti di tonno Cosa devono fare i consumatori Cosa si intende per "corpi estranei" nei prodotti Conad richiama un lotto di filetti di tonno Come anticipato, in data mercoledì 11 marzo la società cooperativa Conad ha disposto il richiamo di un lotto di filetti di tonno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Richiamo di filetti di tonno dai supermercati Conad, possibile presenza di corpi estranei: coinvolto un lotto

