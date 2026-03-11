Conad richiama filetti di tonno dai propri supermercati | Presenza di corpi estranei nel prodotto

Conad ha deciso di ritirare un lotto di filetti di tonno all’olio di oliva venduti nei propri supermercati a causa della possibile presenza di corpi estranei nel prodotto. La misura è stata adottata in via precauzionale per garantire la sicurezza dei clienti. La catena ha diffuso una comunicazione ufficiale invitando i consumatori a non consumare il prodotto interessato.

La catena di supermercati Conad ha richiamato precauzionalmente un lotto di filetti di tonno all'olio di oliva per possibile presenza di corpi estranei. Il prodotto può essere restituito in negozio per rimborso o sostituzione.