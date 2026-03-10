Gli alunni gli imbrattano casa con la carta igienica ma lo scherzo finisce in omicidio | prof scivola e lo investono
Un episodio tragico si è verificato quando alcuni studenti hanno imbrattato la casa di un insegnante con carta igienica. Lo scherzo si è concluso con il professore che, scivolando, è stato investito da un veicolo. L’incidente ha causato la morte dell’uomo, di 40 anni, e ora si indaga sulle circostanze di quanto accaduto. La moglie ha chiesto chiarimenti sull’accaduto.
Il prof Jason Hughes, 40 anni, muore investito dopo uno scherzo finito male. La moglie chiede clemenza per i ragazzi coinvolti per non rovinarne il loro futuro: "È una tragedia, e non vogliamo che la nostra se ne verifichi un'altra". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Giorgia si spaventa mentre fa la spesa: lo scherzo di Emanuel Lo finisce su TikTok. Il video
“Impossibile vivere a Sondrio con lo stipendio da docente, umiliante ricevere pasta e carta igienica dai genitori dei miei studenti”, qualcosa non quadraC’è chi arriva all’insegnamento per vocazione e chi ci arriva dopo una lunga strada, costellata da rinunce, ripensamenti, scelte controcorrente.
Altri aggiornamenti su Gli alunni gli imbrattano casa con la...
Gli alunni ’adottano’ gli articoli della CostituzioneGli alunni ‘adottano’ gli articoli della Costituzione in sala del consiglio di Albinea. Venerdì mattina le classi quinta C e quinta D delle scuole primarie di Albinea e Borzano sono state ospiti nella ... ilrestodelcarlino.it
«Censite gli alunni palestinesi»: polemiche per la circolare dell'Istruzione. Pd: «Schedatura». Il ministero: «Già fatto con gli ucraini»La circolare del ministero in cui si chiede la «rilevazione degli studenti palestinesi» Polemiche, e chiarimenti, sulla circolare del ministero dell'Istruzione che chiede alle scuole una «rilevazione ... roma.corriere.it