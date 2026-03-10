Gli alunni gli imbrattano casa con la carta igienica ma lo scherzo finisce in omicidio | prof scivola e lo investono

Un episodio tragico si è verificato quando alcuni studenti hanno imbrattato la casa di un insegnante con carta igienica. Lo scherzo si è concluso con il professore che, scivolando, è stato investito da un veicolo. L’incidente ha causato la morte dell’uomo, di 40 anni, e ora si indaga sulle circostanze di quanto accaduto. La moglie ha chiesto chiarimenti sull’accaduto.