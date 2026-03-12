A febbraio, il mercato del Buy Now Pay Later (BNPL) ha registrato un aumento del 56,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, secondo i dati di Experian. Nonostante un calo mensile dell’8,1% rispetto a gennaio, la crescita annua si mantiene significativa e si nota una conquista di nuove fasce di consumatori nel settore. La tendenza evidenzia una diffusione costante di questa forma di pagamento.

Il lieve calo mensile dell'8,1% rispetto a gennaio non intacca questa lettura. È un movimento stagionale ricorrente, già osservato a febbraio 2025 (-9,6%), che si spiega con la fine dei saldi invernali: le prime settimane dopo Capodanno vedono una concentrazione di acquisti di abbigliamento e accessori che inevitabilmente si attenua in febbraio, una volta esaurite le promozioni. Sono percentuali che raccontano di un'adozione in piena espansione, posizionando il BNPL non più come fenomeno generazionale, legato alla familiarità con l'ecosistema digitale, ma come strumento di mercato trasversale.

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Experian, il BNPL cresce del +56,1% su base annua a febbraio e conquista nuove fasce di consumatori

