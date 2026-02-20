Andrea Martella apre la campagna elettorale al Candiani | Ripopolamento e statuto speciale

Ieri sera, all’Img Cinema Candiani di Mestre, Andrea Martella ha avviato ufficialmente la sua campagna elettorale, spiegando le sue priorità. La causa è il bisogno di interventi concreti per il ripopolamento del centro e la richiesta di uno statuto speciale per Mestre. Martella ha sottolineato l’importanza di rafforzare i servizi e valorizzare il territorio locale. Durante l’evento, ha illustrato alcune proposte per migliorare la qualità della vita dei cittadini e garantire un futuro più stabile. La serata ha coinvolto numerosi sostenitori e curiosi presenti in sala.

Pienone per l'evento con gli interventi di tutte le 11 forze della coalizione. Gestione del turismo, porto, ambiente e sicurezza al centro dell'agenda. «Ridare centralità a municipalità e cittadini» Si è tenuta ieri sera all'Img Cinema Candiani di Mestre l'evento di apertura della campagna elettorale di Andrea Martella, candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra "La Stagione". In una sala gremita, con i posti a sedere esauriti e decine di persone rimaste in piedi dall'inizio alla fine dell'evento, la candidatura si è presentata nella sua essenza: plurale e votata all'ascolto e alla sintesi, con 11 forze politiche che sostengono Martella che sono tutte intervenute prima del candidato.