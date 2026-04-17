Alternativa Popolare Calabria Cipriani è il neo responsabile regionale della comunicazione

Alternativa Popolare Calabria ha annunciato la nomina di Orazio Cipriani come nuovo responsabile regionale della comunicazione. Questa è la prima nomina ufficiale all’interno dei dipartimenti del partito nella regione. Cipriani, giornalista, occuperà il ruolo di coordinamento delle attività comunicative a livello regionale. La nomina è stata comunicata attraverso una nota ufficiale del partito.

Prima nomina ufficiale nei dipartimenti di Alternativa Popolare Calabria. Il giornalista Orazio Cipriani è stato designato a livello regionale come responsabile dell’area comunicazione del partito.Una scelta che punta su esperienza, competenza e conoscenza del territorio. Cipriani, infatti, vanta.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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