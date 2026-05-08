Completato restauro San Miniato al Monte rispettati tempi Pnrr

Dopo diciotto mesi di lavori, la basilica di San Miniato al Monte a Firenze è stata riaperta al pubblico. Il restauro è stato completato nei tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La chiesa, che si trova sulla collina di Firenze, ora si presenta nuovamente accessibile e visibile a fedeli e visitatori. La riapertura segna la conclusione di un intervento di recupero che ha interessato l’intera struttura.

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Dopo diciotto mesi, la basilica di San Miniato al Monte a Firenze torna pienamente visibile e accessibile a fedeli e visitatori. Durante questo periodo, l’abbazia non è mai stata completamente chiusa, grazie a un cantiere innovativo che ha letteralmente “impacchettato” la chiesa, consentendo così.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Completato restauro San Miniato al Monte, rispettati tempi PnrrCompletato restauro San Miniato al Monte, rispettati tempi PnrrDopo diciotto mesi, la basilica di San Miniato al Monte a Firenze torna pienamente visibile e accessibile a fedeli e visitatori. Scuola di Ronta pronta per settembre: "Rispettati i tempi per i fondi Pnrr"Dal prossimo anno scolastico gli alunni della scuola primaria di Ronta troveranno ambienti nuovi: l’edificio sarà pronto. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Completato restauro San Miniato al Monte; Il restauro di San Miniato: Così riscopriamo questo luogo di pace; Immobili pubblici, Firenze cambia. Cento milioni per Questura e Vigili. La facoltà di Agraria resta alle Cascine. Splendore San Miniato. La basilica brilla di nuovo dopo 18 mesi di cantiere aperto e accessibileFino a lunedì la facciata sarà illuminata di notte con un video mapping. I restauri, finanziati da fondi Pnrr, hanno riguardato anche il campanile. . lanazione.it Il restauro di San Miniato. Un cantiere aperto e tanti spettacoli di luceE’ dedicata a uno dei primi martiri della città. Costruita a partire dal 1018 sotto il vescovo Alibrando e poi sotto l’imperatore Enrico II, la basilica di San Miniato è uno dei capolavori ... lanazione.it Il restauro di San Miniato: “Così riscopriamo questo luogo di pace” x.com Il giovane di San Miniato (Pisa) esplora lo spazio con le sue foto e condivide le ricerche in classe e con mostre sul territorio. Il suo è uno dei 28 attestati d'onore consegnati dal presidente Mattarella: "Incontrarlo è stata un'emozione grandissima" - facebook.com facebook