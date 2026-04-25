Scuola di Ronta pronta per settembre | Rispettati i tempi per i fondi Pnrr

La scuola primaria di Ronta sarà pronta per il prossimo anno scolastico, rispettando i tempi previsti per i fondi del PNRR. La struttura verrà rinnovata e gli studenti troveranno ambienti completamente nuovi. Le opere di ristrutturazione sono state completate, garantendo l'apertura della scuola senza ritardi. La conclusione dei lavori permette di assicurare il funzionamento dell'istituto al'inizio del nuovo anno scolastico.

Dal prossimo anno scolastico gli alunni della scuola primaria di Ronta troveranno ambienti nuovi: l’edificio sarà pronto. Lo ha annunciato in un’assemblea pubblica l’amministrazione comunale borghigiana. Si sono illustrate le caratteristiche della struttura – lo ha fatto l’architetto Paola Battaglieri evidenziandone, insieme all’ing. Grazzini il forte risparmio energetico. La scuola esistente sarà demolita entro l’estate. Evidenziando però un problema: devono essere trovati i fondi per sistemare l’area finora occupata dal vecchio edificio. E ancora non è stata presa una decisione sul da farsi: si pensa di creare un’area verde o un parcheggio. In entrambi i casi si stima una spesa di 150 mila euro.🔗 Leggi su Lanazione.it

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