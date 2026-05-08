Completati i lavori torna l' acqua a Santa Margherita

Dopo alcuni lavori di manutenzione straordinaria, l’acqua è tornata a scorrere nel villaggio di Santa Margherita. Le operazioni sono state portate a termine dall’azienda che gestisce il servizio idrico, che ha lavorato sulla condotta adduttrice che alimenta l’area meridionale della città. La ripresa del servizio è stata comunicata ufficialmente dopo la conclusione delle attività di intervento.

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Torna l'acqua a Santa Margherita. Amam ha completato gli interventi di manutenzione straordinaria alla condotta adduttrice che serve il villaggio della zona sud della città.Assicurato il ripristino funzionale della tubazione, riparata nel tratto che ricade in via Comunale S. Margherita, dal.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Abruzzo: riparte l’acqua, completati i lavori storici sull’acquedottoL’approvvigionamento idrico in Abruzzo sta vivendo una fase di progressiva normalizzazione dopo i disagi causati dai recenti eventi naturali. Guasto alla condotta in zona sud: stop all’acqua a Santa Margherita, tecnici al lavoroUn guasto improvviso alla condotta principale di adduzione ha causato la sospensione temporanea del servizio idrico nell’abitato di Santa Margherita,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Completati i lavori, torna l'acqua a Santa Margherita; SANTA MARGHERITA. OGGI LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE RETE ADDUZIONE. EROGAZIONE IDRICA TEMPORANEAMENTE SOSPESA SINO AL TARDO POMERIGGIO – A.M.A.M. S.p.A.; A Santa Margherita completata la riparazione, torna l’acqua; Messina, riparata la condotta a Santa Margherita: riprende l’erogazione idrica. A Santa Margherita completata la riparazione, torna l’acquaMESSINA – Completati con successo i lavori urgenti di riparazione della condotta adduttrice che serve l’abitato di Santa Margherita, villaggio della zona sud della città. Assicurato il ripristino fun ... tempostretto.it Messina, riparata la condotta a Santa Margherita: riprende l’erogazione idricaCompletati i lavori urgenti di riparazione della condotta adduttrice che serve l’abitato di Santa Margherita, villaggio della zona sud di Messina. Dopo l’intervento, è stata riavviata la distribuzione ... msn.com Messina, riparata la condotta a Santa Margherita: riprende l’erogazione idrica https://gazzettadelsud.it/p=2206018 facebook Oggi come sindaca di Città Metropolitana sono stata a Santa Margherita Ligure per un pomeriggio di incontri e lavori. Giornate come questa ricordano il senso della Città Metropolitana: stare accanto ai Comuni, rafforzare i servizi, ascoltare e valorizzare i territ x.com