In Abruzzo, l’approvvigionamento idrico sta tornando alla normalità grazie al completamento di lavori considerati storici sull’acquedotto. I lavori, iniziati alcuni mesi fa, hanno permesso di ripristinare il flusso d’acqua nelle zone interessate, dopo i disagi derivanti da eventi naturali avvenuti recentemente. La ripresa dell’erogazione si sta verificando in diverse località della regione, segnando una fase di ripristino delle forniture.

L’approvvigionamento idrico in Abruzzo sta vivendo una fase di progressiva normalizzazione dopo i disagi causati dai recenti eventi naturali. Marsilio ha confermato che gli interventi tecnici, sia quelli pianificati nell’area metropolitana tra Chieti e Pescara che quelli d’urgenza nei comuni colpiti dalle frane, si stanno concludendo secondo la tabella di marcia stabilita. Modernizzazione infrastrutturale e ripristino dei flussi nell’area metropolitana. Un tassello fondamentale per la stabilità del servizio riguarda l’area che comprende Chieti e Pescara, dove le operazioni condotte dall’ACA sulla condotta dell’acquedotto Giardino hanno raggiunto il termine previsto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo: riparte l’acqua, completati i lavori storici sull’acquedotto

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