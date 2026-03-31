Crisi energetica Federterziario al Governo | Agire subito si rischia una desertificazione produttiva

Le micro e piccole imprese italiane chiedono un intervento immediato al Governo per affrontare la crisi energetica, sottolineando il rischio di una desertificazione produttiva. Secondo Federterziario, le difficoltà legate ai costi energetici stanno mettendo a rischio la sopravvivenza di molte attività commerciali, e si fa appello alle autorità per evitare conseguenze negative sul tessuto economico nazionale.

“Le micro e piccole imprese italiane non possono diventare le vittime collaterali di una crisi geopolitica globale. Senza un intervento immediato, organico e strutturale del Governo, il rischio concreto è quello di una desertificazione produttiva diffusa che può produrre impatti significativi su occupazione, investimenti e tenuta dei territori”. È quanto dichiara il Segretario Generale di Federterziario, Alessandro Franco, commentando gli effetti del nuovo shock energetico legato al conflitto in Iran che oramai sta coinvolgendo tutto il Medio Oriente. Secondo il Rapporto di previsione di marzo 2026 di Prometeia, lo scenario economico internazionale è segnato da un rallentamento generalizzato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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