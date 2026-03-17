Crisi Golfo Kallas | La guerra in Iran non è una guerra dell' Europa – Il video

Il commissario europeo ha dichiarato che l’Europa non ha alcun interesse in un conflitto senza fine nel Golfo. Dopo la repressione avvenuta a gennaio, l’Unione Europea ha deciso di designare la Guardia Rivoluzionaria come organizzazione terroristica. La situazione nel Golfo rimane tesa, con tensioni crescenti tra le autorità locali e le forze internazionali presenti nella regione.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 marzo 2026 "L’Europa non ha alcun interesse in una guerra senza fine. In seguito alla letale repressione del regime avvenuta a gennaio, l'UE ha designato la Guardia Rivoluzionaria come organizzazione terroristica. Oggi abbiamo imposto ulteriori sanzioni contro i responsabili delle violenze. Questo lancia un messaggio a Teheran: il futuro dell'Iran non può essere costruito sulla repressione. Dobbiamo intensificare il nostro sostegno anche alla società civile iraniana. Questa non è la guerra dell'Europa", così la Vicepresidente della Commissione Europe Kaja Kallas in una conferenza stampa a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Guerra Iran, Italia verso invio aiuti a Paesi del Golfo, Meloni: "Crisi grave ma non siamo in guerra", oggi voto in ParlamentoDopo colloqui tesi al Quirinale dal Presidente della Repubblica Mattarella, oggi l'esecutivo Meloni chiederà il voto del Parlamento sull'invio di... Leggi anche: Fermare la guerra in Iran per evitare la prossima grande crisi dell’Europa. Il commento di Oppenheim Kaja Kallas Warns of Iran War Spillover Tutti gli aggiornamenti su Crisi Golfo Temi più discussi: Crisi Golfo, Kallas: La guerra in Iran non è una guerra dell'Europa; Video Podcast - Quanto può durare la guerra in Iran? - Appunti; La crisi in Medio Oriente e la guerra che bussa alle porte dell'Ue; Iran, così l’Ue tende la mano ai Paesi del Golfo. Crisi Golfo, Kallas: La guerra in Iran non è una guerra dell’Europa(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 marzo 2026 L’Europa non ha alcun interesse in una guerra senza fine. In seguito alla letale repressione del regime avvenuta ... affaritaliani.it FT: crisi nel Golfo, gruppi petroliferi Usa in corsa per extra-profitto da 63 miliardiLa crisi nel Golfo e il blocco di fatto dello Stretto di Hormuz stanno creando un paradosso per l’industria energetica americana: mentre il mercato globale del petrolio entra in una fase di fortissima ... ilsole24ore.com Trump prova a trascinare la Nato nella crisi del Golfo. Ma gli alleati gli voltano le spalle, Italia compresa Washington cerca di costruire una coalizione militare per controllare lo Stretto di Hormuz. Ma molti Paesi europei e asiatici non vogliono essere trascinati in - facebook.com facebook Crisi del Golfo, @adolfo_urso: misure a sostegno nostre imprese. Chiesto a UE liberalizzazione scambi area. VIDEOINTERVISTA @mimit_gov pminews.eu/2026/03/16/cri… x.com