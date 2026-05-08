Commerzbank | utile netto record a 913 milioni nonostante il calo del titolo

Nonostante abbia registrato un utile netto storico di 913 milioni di euro, la banca ha visto il valore delle sue azioni diminuire. La società ha annunciato l'intenzione di sostituire circa 3.000 dipendenti tramite l'uso dell'intelligenza artificiale, suscitando domande sulla reazione del mercato. Le motivazioni alla base del calo delle quotazioni non sono state specificate, mentre il risultato finanziario ha comunque rappresentato un record per l'istituto.

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