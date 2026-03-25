Fincantieri | utile netto 2025 record per 117 milioni euro

Fincantieri ha annunciato di aver registrato un utile netto di 117 milioni di euro nel 2025, risultato che rappresenta un record storico per l’azienda. L’esercizio si è chiuso con una crescita a due cifre dei principali indicatori economico-finanziari rispetto all’anno precedente. La società ha comunicato i dati ufficiali attraverso un comunicato, senza fornire dettagli aggiuntivi sui singoli segmenti di attività.

Fincantieri ha chiuso l’esercizio 2025 con utili record e con una crescita a due cifre dei principali indicatori economico-finanziari. Numeri eccellenti, incluse le previsioni per l’anno in corso, che hanno spinto al rialzo le azioni Fincantieri in Borsa a 13,26 euro, in rialzo del 7,2%. I solidi numeri del 2025. Fincantieri ha chiuso l’esercizio con un utile netto pari a euro 117 milioni, il più alto della storia del Gruppo, rispetto ai 27 milioni del 2024). Il risultato d’esercizio adjusted, al netto dei proventi e oneri estranei alla gestione ordinaria o non ricorrenti, si porta a 143 milioni (57 milioni nel 2024). I ricavi risultano in crescita del 13,1% a 9. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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