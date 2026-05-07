Fondazione Ordine Commercialisti Fabio Battaglia è il nuovo presidente

Il 7 maggio 2026, la Fondazione dell’Ordine dei Commercialisti ha annunciato che Fabio Battaglia è il nuovo presidente. Contestualmente, è stato presentato il programma di attività previsto per il quadriennio 2026-2030. La nomina e il piano sono stati comunicati durante un evento dedicato, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

Arezzo, 7 maggio 2026 – . Presentato il programma per il quadriennio 2026-2030. Tra le linee guida il rafforzamento del ruolo culturale dei commercialisti, l'intelligenza artificiale, l'importanza della Consulta dei giovani professionisti e la promozione dell’Osservatorio sull’economia aretina. Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di Arezzo ha rinnovato l’organo direttivo della sua Fondazione. Per il quadriennio 2026-2030 è stato nominato presidente Fabio Battaglia. La carica di vice presidente è stata assegnata a Fabiola Polverini, quella di segretaria a Simona Favilli.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fondazione Ordine Commercialisti, Fabio Battaglia è il nuovo presidente Notizie correlate Ordine e Fondazione Commercialisti Salerno, al via il nuovo corso sulla gestione aziendale della holding polivalenteSono aperte le iscrizioni al Corso di formazione “La holding polivalente: gestione del business e governance familiare” organizzato dalla Fondazione... Vito Meloni è il nuovo presidente dell’Ordine dei Commercialisti di CagliariVito Meloni è stato eletto nuovo presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari, succedendo ad Alberto Vacca. Altri aggiornamenti Si parla di: Fondazione Ordine Commercialisti, Fabio Battaglia è il nuovo presidente; Accertamenti IMU Napoli Obiettivo Valore, la Consulta dichiara inammissibili/non fondate le questioni di legittimità costituzionale.