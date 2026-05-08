Dopo le dichiarazioni del sindaco sulla movida, alcuni rappresentanti dei comitati anti movida affermano che la giunta utilizza le ordinanze come strumento di protezione contro eventuali ricorsi legali. I rappresentanti annunciano che intensificheranno i controlli nelle zone interessate, criticando la mancanza di dialogo con l'amministrazione. La discussione si focalizza sulla funzione delle ordinanze come strumenti di regolamentazione e sulla percezione di un atteggiamento di isolamento da parte del sindaco.

Le ordinanze servono alla giunta per proteggersi dai ricorsi, faremo più controlli All’indomani delle parole del sindaco sulle movida - «Credo che le ordinanze servano fino a un certo punto. L’equilibrio tra le esigenze al divertimento di una città giovane e il riposo dei residenti è difficilissimo. Le ordinanze vanno fatte anche a livello di tutela dal punto di vista civile e penale del Comune, perché se non fai un’ordinanza e non regolamenti sono più facili i ricorsi» - si è scatenata una tempesta di commenti contro Sala. «Non vediamo l’ora che se ne vada» la conclusione dei cittadini. «Il sindaco non alza ancora bandiera bianca ma poco ci manca - si legge nel post del Comitato del Lazzaretto -.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Comitati anti movida. "Il sindaco ci ignora ci resta solo la legge"

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