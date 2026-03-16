Scopaia e Leccia il Consiglio boccia la mozione anti-movida Guarducci FI | Maggioranza condizionata dalla diatriba tra sindaco e prefetto

Il Consiglio comunale ha respinto la mozione anti-movida presentata da alcuni membri. Durante la discussione, il voto ha mostrato una divergenza tra le posizioni espresse e le decisioni finali, con alcuni consiglieri che hanno evidenziato alcune lacune nella formulazione della mozione. Guarducci di Forza Italia ha commentato come la maggioranza sia influenzata dalla disputa tra il sindaco e il prefetto.

Non passa l'atto presentato dal capogruppo di Forza Italia insieme ai colleghi Palumbo e Dinelli (FdI), Ghiozzi (Lega), Vaccaro (AP): "Puro calcolo politico" Apprezzamento per la discussione e convergenza nel dibattito. Poi, però, il voto dice altro. Perché alcuni punti della mozione non sarebbero stati ben centrati, spiega la maggioranza. Per un puro calcolo politico, con il Pd condizionato dalla diatriba tra sindaco e prefetto, secondo i proponenti. Così si è chiusa, con un voto contrario, la discussione in Consiglio Comunale, giovedì scorso 12 marzo, sugli interventi urgenti per l'ordine pubblico alla Scopaia e alla Leccia elencati nell'atto presentato dai consiglieri Guarducci (FI), Palumbo e Dinelli (FdI), Ghiozzi (Lega) e Vaccaro (AP). 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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