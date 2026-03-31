Teatro amatoriale avviso per il cartellone estivo e selezione aperta alle compagnie locali | come partecipare

È stato pubblicato un avviso dal comune della provincia di Agrigento che invita le associazioni teatrali senza scopo di lucro a partecipare alla selezione per il cartellone estivo del teatro amatoriale. La procedura è rivolta alle compagnie locali interessate a esibirsi durante la stagione estiva, con l’obiettivo di raccogliere candidature tramite il sito ufficiale dell’ente. La scadenza per la presentazione delle domande è stata indicata nell’avviso.

Il Libero Consorzio punta a costruire una rassegna diffusa sul territorio. Domande entro il 20 aprile Si apre la selezione per il cartellone estivo del teatro amatoriale in provincia di Agrigento. Il Libero consorzio comunale ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’avviso rivolto alle associazioni teatrali senza fini di lucro che operano sul territorio, con l’obiettivo di costruire una rassegna diffusa nel corso del 2026. L’iniziativa, approvata con determina dirigenziale del settore Turismo, è riservata esclusivamente alle compagnie teatrali locali, con l’esclusione di agenzie e imprese intermediarie di spettacolo. Un criterio che punta a valorizzare il tessuto culturale del territorio e le realtà associative attive nella promozione del teatro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Teatro amatoriale, avviso per il cartellone estivo e selezione aperta alle compagnie locali: come partecipare Articoli correlati Teatro amatoriale, al via il terzo "Premio Città di Francavilla al Mare": sei compagnie in garaL’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere il teatro amatoriale come forma d’arte accessibile a tutti, capace di coniugare espressione... “Fuori di teatro”: dalle risate alle riflessioni ecco il nuovo cartelloneDebutta "Fuori di teatro", il nuovo cartellone di Cernusco al via il 12 febbraio con "Relazioni quasi pericolose" di e con Margherita Antonelli,...