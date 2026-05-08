Un lunedì di aprile del 2026, un giovane di 23 anni ha inserito un problema matematico su ChatGPT. La richiesta, apparentemente semplice, ha portato a una scoperta che ha attirato l’attenzione nel campo della matematica. La conversazione è stata registrata e analizzata da ricercatori e professionisti del settore, portando alla luce un nuovo metodo di risoluzione basato sull’interazione con l’intelligenza artificiale.

Era un lunedì di aprile del 2026, un pomeriggio qualunque. Liam Price, 23 anni, ha digitato un problema di matematica su ChatGPT. Non sapeva che quel problema resistesse ai matematici professionisti da 60 anni. Non sapeva che provenisse da Paul Erd?s, il matematico più prolifico della storia. Non aveva alcuna formazione matematica avanzata. Stava semplicemente facendo "vibe maths", alimentando casualmente problemi a un'intelligenza artificiale per vedere cosa succedesse. Quello che è successo ha scosso il mondo accademico. GPT-5.4 Pro ha risolto il problema in 80 minuti, partendo da un singolo prompt, usando un metodo dimostrativo che nessun matematico umano aveva mai pensato di applicare in 90 anni di lavoro su problemi di questo tipo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Come una richiesta casuale a ChatGPT ha portato a una svolta nella matematica

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